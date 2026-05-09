Раскрыты все характеристики седана Senat 900, который будут выпускать в Санкт-Петербурге
На сайте бренда Senat появились первые изображения и официальные подробности о модели 900, которая позиционируется как «новый стандарт представительского класса». Автомобиль построен на традиционной для этого сегмента платформе с продольным расположением двигателя.
Официально подтверждено, что под капотом Senat 900 установлен 3,0-литровый V6 с механическим нагнетателем. Мощность — 326 л.с., крутящий момент — 450 Нм. Разгон до «сотни» занимает 6,5 с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой гидромеханической АКП и системой полного привода. В наличии пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом.
Салон автомобиля отделан натуральной кожей и деревом. В наличии кресла с электроприводом, массажем, подогревом и вентиляцией. Для задних пассажиров предусмотрен откидной столик, раздельный климат-контроль. Презентация автомобиля пройдет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее стало известно, что седан Senat 900, выпуск которого начнется на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, представляет собой клон китайского Hongqi H9.