Раскрыты все характеристики седана Senat 900, который будут выпускать в Санкт-Петербурге

На сайте бренда Senat появились первые изображения и официальные подробности о модели 900, которая позиционируется как «новый стандарт представительского класса». Автомобиль построен на традиционной для этого сегмента платформе с продольным расположением двигателя.

Официально подтверждено, что под капотом Senat 900 установлен 3,0-литровый V6 с механическим нагнетателем. Мощность — 326 л.с., крутящий момент — 450 Нм. Разгон до «сотни» занимает 6,5 с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой гидромеханической АКП и системой полного привода. В наличии пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом.