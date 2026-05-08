Стало известно, что из себя представляет новый российский седан Senat 900

Senat 900 — это полноприводный седан длиной 5140 мм., шириной 1900 мм. и высотой 1500 мм. Задний диван может быть либо трёхместным, либо двухместным с широким зафиксированным подлокотником. Таким образом, Senat 900 заметно меньше «оригинального» Aurus Senat, длина которого превышает 5500 мм, отмечает портал.

Для модели сертифицирован трехлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 л.с. Исходя из этих данных, легко определить, что за основу «Сената» взят китайский седан Hongqi H9, у которого в РФ есть полноприводная версия с таким же мотором. Габариты и мощность у обеих машин полностью совпадают. При этом разговоры о выпуске автомобилей Hongqi в России ведутся уже давно, утверждает Авто Mail.

По его данным, седан Hongqi H9 в комплектации Deluxe с двухлитровым двигателем и задним приводом стоит 5,8 млн рублей. В прошлом году Hongqi анонсировала партию H9 с V6 3.0, полным приводом и пневмоподвеской (разгон до 100 км/ч за 6,5 секунды, максимальная скорость 240 км/ч), но цена оказалась вдвое выше — около 10 млн рублей. С 1 января 2026 года из-за индексации ставок утильсбора она могла вырасти ещё больше.

Благодаря локальному производству цену на Senat 900, возможно, удастся удержать в пределах 10 млн рублей (для сравнения: оригинальный Aurus Senat стоит почти 50 млн рублей). Однако для льготного утильсбора требуется высокая степень локализации, и об этом говорить пока рано. В 2026 году планируется выпустить до 1000 автомобилей, хотя мощность завода в Шушарах позволяет выпускать в 100 раз больше, отметили в Авто Mail.

