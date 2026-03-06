Рассекречен боевой пикап Amarok, тайно разработанный на заводе Volkswagen

В движение машину приводит 3,0-литровый дизель V6, работающий в паре с 10-диапазонным автоматом. Длина прототипа составляет около 5,7 м, а заявленная глубина преодолеваемого брода — не менее 800 мм. В выставочном образце на модульной грузовой платформе разместили квадроцикл, что намекает на возможности использования пикапа

Второй прототип, MV.2, базируется на основе фургона Crafter. Его длина — почти 6 м, а предназначение — служить мобильным штабом, пунктом связи или эвакуационной медицинской машиной. Салон может быть быстро переоборудован под конкретную задачу — от перевозки раненых до управления подразделениями. Привод — полный, в паре с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 176 л.с. работает 6-ступенчатая АКП.