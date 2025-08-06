Рассекречен дизайн и интерьер Volkswagen T-Roc нового поколения

В облике нового T-Roc узнаваемые черты актуального Golf и фирменного стиля электрических кроссоверов концерна. «Приталенный», стремительный силуэт, который так нравится покупателям модели, сохранился. Но очень много изменений в деталях.

Задние стойки получили свежее решение, а бамперы стали выразительнее, в том числе и за счёт чёрного декора. Не обошлось без актуальной светотехники: диодные полоски и подсвеченные логотипы бренда — визитная карточка новых моделей Volkswagen.

Интерьер обновлённого T-Roc создан с использованием последних разработок марки. В салоне — обновлённая панель приборов, увеличенный экран медиасистемы, новый трёхспицевый руль, где производитель сохранил привычные многим физические кнопки.