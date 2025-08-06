Рассекречен дизайн и интерьер Volkswagen T-Roc нового поколения

Рассекречен дизайн и интерьер Volkswagen T-Roc нового поколенияВ Сеть попали фотографии обновлённого кроссовера
В облике нового T-Roc узнаваемые черты актуального Golf и фирменного стиля электрических кроссоверов концерна. «Приталенный», стремительный силуэт, который так нравится покупателям модели, сохранился. Но очень много изменений в деталях.
Задние стойки получили свежее решение, а бамперы стали выразительнее, в том числе и за счёт чёрного декора. Не обошлось без актуальной светотехники: диодные полоски и подсвеченные логотипы бренда — визитная карточка новых моделей Volkswagen.
Интерьер обновлённого T-Roc создан с использованием последних разработок марки. В салоне — обновлённая панель приборов, увеличенный экран медиасистемы, новый трёхспицевый руль, где производитель сохранил привычные многим физические кнопки.
Пока нет официальных данных о том, что же будет под капотом обновлённой модели, но у экспертов есть свои предположения. Шильдик «eTSI», имеющийся на крышке багажника, явно намекает на присутствие в линейке мягких гибридов (mild hybrid). Хотя слухов о появлении полноценного подзаряжаемого гибрида (PHEV) тоже хватает. Не исключено, что двигатели для нового кроссовера позаимствуют у его «старшего брата» Golf.
Стоит напомнить, что текущая версия T-Roc для китайского рынка уже оснащается турбированными бензиновыми двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, работающими в паре с семиступенчатым «роботом» DSG.