Новый Volkswagen Touran окажется электрокаром с хитрыми дверями

Если проект получит зелёный свет, то дебют может состояться в 2027 или 2028 году. Уходящий топливный Volkswagen Touran является одним из самых продаваемых минивэнов в сегменте, а общий тираж превысил 2,6 миллиона экземпляров. Хотя слухи об отставке ходят давно, модель до сих пор выпускается и доступна в конфигураторе.