Рассекречено первое фото Audi A2 нового поколения

Новый A2 кардинально отличается от своего предшественника — передового, но коммерчески не слишком успешного компактвэна конца 1990-х — начала 2000-х годов. Теперь это полностью электрический городской кроссовер, построенный на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, что унифицирует его с такими моделями, как Volkswagen ID.3.

Платформа MEB подразумевает наличие 400-вольтовой электрической архитектуры (без возможности сверхбыстрой зарядки), знакомые технологии и различные варианты мощности. В отличие от оригинального A2 с его дорогим алюминиевым кузовом, новинка будет сделана из стали, что должно существенно снизить стоимость производства.

Опубликованное изображение отсылает к облику первой модели: покатая линия крыши, спойлер. Однако, судя по шпионским фотографиям, новый автомобиль будет значительно шире. Внутри ожидается минималистичный и технологичный дизайн с крупными экранами, как в старших моделях Audi.

Ожидаемая стоимость базовой версии составит менее € 35 тыс (3,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Производство наладят на головном заводе в Ингольштадте.

Таким образом, Audi делает ставку на компактный и относительно доступный электромобиль, чтобы привлечь новую аудиторию и укрепить свои позиции в сегменте.

