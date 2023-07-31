Рассекречены двигатели нового Toyota Land Cruiser Prado

Шестицилиндрового двигателя у нового Prado не будет: самая дорогая модификация получит гибридную установку на базе 2,4-литровой «четвёрки», которую дополнят электромотором в приводе задних колёс. Предполагается, что отдача составит 371 лошадиную силу.

Этот же мотор, но без электрического довеска сможет развивать 279 лошадиных сил. Кроме того, теперь с двигателями будет работать 6-ступенчатый «автомат» вместо 10-ступенчатого, как у Land Cruiser 300.