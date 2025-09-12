Новости
Опубликовано 12 сентября 2025, 18:42
1 мин.

Какие машины от 3 до 5 млн рублей популярны у россиян: рейтинг

«Некитайцев» в нем нет
Составлен рейтинг самых покупаемых машин за 3–5 млн рублей в России. Составлен рейтинг самых покупаемых машин за 3-5 млн рублей в России. В нынешнем году средняя стоимость новой иномарки не опускалась ниже 3,5 миллиона рублей, а потому ценовой сегмент от трех до пяти миллионов — самый массовый на рынке. К концу августа доля предложений о продаже таких автомобилей выросла с 45 до 47 процентов, подсчитали в «Авто.ру». Наиболее популярный среди них — китайский кроссовер Jaecoo J7.
Jaecoo J7
Jaecoo J7
© Jaecoo
Jaecoo J7 в январе-августе 2025 года продавался по средней цене в 3,44 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занял флагманский кроссовер GAC GS8, за который просили в среднем 4,59 миллиона. Замыкает тройку лидеров Jetour T2 с ценой 4,25 миллиона рублей.

За ним следуют два Geely: Monjaro и Atlas, средняя стоимость которых в 2025 году составила 4,81 миллиона и 3,85 миллиона рублей соответственно.

Далее расположились Chery Tiggo 7 Pro Max (3,17 миллиона рублей), Tank 300 (4,73 миллиона), Haval F7 (3,35 миллиона), Changan Uni-V (3,16 миллиона) и Haval Dargo (3,52 миллиона рублей).

В разных регионах предпочтения разные. Так, в Москве и области наиболее интересным для покупателей оказался GAC GS8. В Санкт-Петербурге и области лидирует Jetour T2, в Татарстане и Краснодарском крае — Jaecoo J7, в Новосибирске — Tank 300, а в Нижегородской и Ростовской областях — Haval F7.

Недавно Haval Jolion впервые за долгое время уступил лидерство на рынке новых иномарок. В первую неделю сентября его обошел белорусско-китайский кроссовер Belgee X50 (он же дорестайлинговый Geely Coolray), который купили 1399 человек.

