Какие машины от 3 до 5 млн рублей популярны у россиян: рейтинг

Jaecoo J7 в январе-августе 2025 года продавался по средней цене в 3,44 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занял флагманский кроссовер GAC GS8, за который просили в среднем 4,59 миллиона. Замыкает тройку лидеров Jetour T2 с ценой 4,25 миллиона рублей.

За ним следуют два Geely: Monjaro и Atlas, средняя стоимость которых в 2025 году составила 4,81 миллиона и 3,85 миллиона рублей соответственно.

Далее расположились Chery Tiggo 7 Pro Max (3,17 миллиона рублей), Tank 300 (4,73 миллиона), Haval F7 (3,35 миллиона), Changan Uni-V (3,16 миллиона) и Haval Dargo (3,52 миллиона рублей).