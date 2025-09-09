Belgee впервые стал лидером российского рынка среди иномарок

На Lada Granta за первую неделю сентября остановили выбор 2984 человека. Третьим в рейтинге и вторым в сегменте иномарок в этот раз стал Haval Jolion. Китайский кроссовер, который долго удерживал первое место, уступил Belgee совсем немного: было реализовано 1379 экземпляров.

Четвертой по продажам стала Lada Vesta с тоже небольшим отрывом и результатом 1364 единиц. Остальные автомобили не смогли преодолеть отметки в тысячу проданных экземпляров.