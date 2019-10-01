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10:53

Объявлены российские цены на новый Toyota RAV4

Кроссовер предложат в четырёх версиях по цене от 1 756 000 рублей

Сегодня, 1 октября, российские дилеры Toyota начали принимать заказы на RAV4 нового поколения. На нашем рынке кроссовер предложат в четырёх версиях: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety». Цена базовой версии с передним приводом и «механикой» — 1 756 000 рублей.

Начальная версия нового Toyota RAV4 оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем семейства Dynamic Force с комбинированным выпуском и фазовращателем на впуске. Отдача агрегата — 149 сил. Привод может быть только передним, а коробка — механической. Старшие модификации оборудованы мотором 2.5 (199 сил), вариатором со стартовой механической передачей или восьмидиапазонным «автоматом». Вариантов реализации полного привода два (зависит от выбранной комплектации): с муфтой подключения задней оси либо с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами и активной векторизацией тяги.

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В базе у RAV4 есть селектор режимов движения, передняя и задняя светодиодная оптика, подогрев руля, передних сидений, боковых зеркал, форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей, а также мультимедийная система с Bluetooth и USB. Начиная с версии «Комфорт» RAV4 комплектуется системой контроля тяги Multi-terrain select, как на Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Также в этой комплектации у кроссовера появляется климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, круиз-контроль, электропривод двери багажника и экран медиасистемы на восемь дюймов вместо семи. Цена RAV4 в версии «Комфорт» — от 1 980 000 рублей.

У кроссовера в исполнении «Престиж» (от 2 290 000 рублей) есть кожаный салон, водительское сиденье с электроприводом, цифровая панель приборов, 19-дюймовые колеса, беспроводная зарядка. Наконец, в топовой «Престиж Safety» (2 661 000 рублей) дополнительно установлены камеры кругового обзора, навигации и расширенный набор активных систем безопасности: функция автоматического управления дальним светом, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе и контроля степени усталости водителя.

По предварительной информации, первые машины появятся у дилеров в ноябре.