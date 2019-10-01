Объявлены российские цены на новый Toyota RAV4

У кроссовера в исполнении «Престиж» (от 2 290 000 рублей) есть кожаный салон, водительское сиденье с электроприводом, цифровая панель приборов, 19-дюймовые колеса, беспроводная зарядка. Наконец, в топовой «Престиж Safety» (2 661 000 рублей) дополнительно установлены камеры кругового обзора, навигации и расширенный набор активных систем безопасности: функция автоматического управления дальним светом, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе и контроля степени усталости водителя.

По предварительной информации, первые машины появятся у дилеров в ноябре.