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13:13

Toyota RAV4 успешно пересдала «лосиный тест»

В этот раз испытания проводили в Норвегии

Кроссовер Toyota RAV4 после провальной попытки еще раз прошел испытания «лосиным тестом» в Норвегии. В этот раз журналисты пришли к выводу, что кроссовер справился на достойном уровне.

«Лосиным тестом» называют испытание на устойчивость автомобиля при резком объезде препятствия. В начале сентября RAV4 испытали шведские автожурналисты, и тогда результаты кроссовера оказались неудовлетворительными.

Разогнаться удалось лишь до 68 километров в час — по словам журналистов, кроссовер либо начинал скользить боком, либо вставал на внешние два колеса, а с увеличением скорости управлять им становилось все сложнее и опаснее.

В этот раз тесты провели журналисты из норвежского издания Dinside. Они также взяли гибридную модификацию, которая была полностью загружена. В этот раз кроссовер достойно преодолел резкое перестроение на 65 километрах в час — никаких проблем с управляемостью у водителя не возникло.

На 70 километрах в час сцепление начало немного теряться, и к управлению подключилась система курсовой устойчивости. По словам журналиста, прохождение трассы напоминало езду по снегу. Чем выше была скорость, тем сложнее было выполнять маневры, в итоге максимальная скорость в этот раз зафискировалась на отметке 76 километров в час.

Аналогичные результаты показал Kia e-Soul, Volkswagen T-Cross и BMW M135i xDrive. Новая Toyota Supra GR смогла разогнаться до 79 километров в час, но при этом сбила один из конусов.