Toyota RAV4 успешно пересдала «лосиный тест»

В этот раз тесты провели журналисты из норвежского издания Dinside. Они также взяли гибридную модификацию, которая была полностью загружена. В этот раз кроссовер достойно преодолел резкое перестроение на 65 километрах в час — никаких проблем с управляемостью у водителя не возникло.

На 70 километрах в час сцепление начало немного теряться, и к управлению подключилась система курсовой устойчивости. По словам журналиста, прохождение трассы напоминало езду по снегу. Чем выше была скорость, тем сложнее было выполнять маневры, в итоге максимальная скорость в этот раз зафискировалась на отметке 76 километров в час.

Аналогичные результаты показал Kia e-Soul, Volkswagen T-Cross и BMW M135i xDrive. Новая Toyota Supra GR смогла разогнаться до 79 километров в час, но при этом сбила один из конусов.