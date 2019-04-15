Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Варианты RAV4 от TRD называются Field Monster и Street Monster. Первый получил «внедорожные» бамперы со светодиодными блоками освещения, накладки на колесные арки, красные брызговики, как у ралли-каров, багажник на крыше, 17-дюймовые колеса Crimson MG Monster и специальный декор. Пакет дооснащения Street Monster — это новый комплект элементов обвеса, насадки на бампер и 20-дюймовые колеса TRD TF X-Limited.
Видео: TRDheadquarters
Отделение Modellista предлагает для кроссовера пакет дооснащения AeroKit — новый передний спойлер, боковые юбки и 19-дюймовые колеса, — а также вседорожный JAOS с защитными накладками кузова и 20-дюймовыми колесами.
Видео: TRDheadquarters
В Японии новый Toyota RAV4 предлагается в шести версиях с передним или полным приводом. В стандартное оснащение модели входит комплекс безопасности Toyota Safety Sense и коммуникационный модуль DCM с 24-часовым доступом к консьерж-сервису и сети D-Call Net, объединяющей клиники и авиабазы скорой помощи по всей стране.