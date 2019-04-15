Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Варианты RAV4 от TRD называются Field Monster и Street Monster. Первый получил «внедорожные» бамперы со светодиодными блоками освещения, накладки на колесные арки, красные брызговики, как у ралли-каров, багажник на крыше, 17-дюймовые колеса Crimson MG Monster и специальный декор. Пакет дооснащения Street Monster — это новый комплект элементов обвеса, насадки на бампер и 20-дюймовые колеса TRD TF X-Limited.