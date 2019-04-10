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19:14

Toyota RAV4 научилась вызывать пассажирам вертолет

Компания рассказала о модификации кроссовера для рынка Японии

Компания Toyota распространила подробности о новом кроссовере RAV4 для японского рынка. Модель получила доступ к службе автоматического предупреждения о столкновениях D-Call Net — совместной разработке Honda, Toyota, японской службы спасения и медицинской сети вертолетов и больниц (HEM-Net).
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В Японии новый «Рафик» предложат в шести версиях с передним или полным приводом. Кроссовер можно заказать с двухлитровым двигателем Dynamic Force, выдающим 171 лошадиную силу и 207 Нм крутящего момента, и гибридной установкой на базе «атмосферника» 2.5. Переднеприводный гибрид выдает 218 сил, а с полноприводной трансмиссией E-Four (она имеет электродвигатель на задней оси) — 222 силы. Все агрегаты работают в паре с вариатором Direct Shift-CVT, оснащенным «стартовой передачей».

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В стандартное оснащение модели входит комплекс Toyota Safety Sense с системами предотвращения столкновений, которая различает пешеходов и велосипедистов, удержания в полосе, распознавания знаков и уведомления о начале движения впереди идущего автомобиля, а также с активным круиз-контролем.

Кроме того, японский RAV4 имеет коммуникационный модуль DCM с 24-часовым доступом к консьерж-сервису, сети Help Net, которая автоматически вызывает экстренные службы при срабатывании подушек безопасности, и D-Call Net, объединяющий клиники и авиабазы скорой помощи по всей стране. В случае серьезной аварии электроника может вызвать спасательный вертолет.

Toyota RAV4 пятого поколения представили на на автосалоне в Нью-Йорке весной прошлого года. Кроссовер перешел на модульную архитектуру TNGA, как у Camry, получил систему управления вектором тяги и восьмидиапазонный «автомат» (у машин для японского рынка только вариатор).

Предполагается, что в России новый RAV4 появится в середине этого года. Модель будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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