Toyota RAV4 научилась вызывать пассажирам вертолет

В Японии новый «Рафик» предложат в шести версиях с передним или полным приводом. Кроссовер можно заказать с двухлитровым двигателем Dynamic Force, выдающим 171 лошадиную силу и 207 Нм крутящего момента, и гибридной установкой на базе «атмосферника» 2.5. Переднеприводный гибрид выдает 218 сил, а с полноприводной трансмиссией E-Four (она имеет электродвигатель на задней оси) — 222 силы. Все агрегаты работают в паре с вариатором Direct Shift-CVT, оснащенным «стартовой передачей».