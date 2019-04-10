Toyota RAV4 научилась вызывать пассажирам вертолет

В Японии новый «Рафик» предложат в шести версиях с передним или полным приводом. Кроссовер можно заказать с двухлитровым двигателем Dynamic Force, выдающим 171 лошадиную силу и 207 Нм крутящего момента, и гибридной установкой на базе «атмосферника» 2.5. Переднеприводный гибрид выдает 218 сил, а с полноприводной трансмиссией E-Four (она имеет электродвигатель на задней оси) — 222 силы. Все агрегаты работают в паре с вариатором Direct Shift-CVT, оснащенным «стартовой передачей».
В стандартное оснащение модели входит комплекс Toyota Safety Sense с системами предотвращения столкновений, которая различает пешеходов и велосипедистов, удержания в полосе, распознавания знаков и уведомления о начале движения впереди идущего автомобиля, а также с активным круиз-контролем.
Кроме того, японский RAV4 имеет коммуникационный модуль DCM с 24-часовым доступом к консьерж-сервису, сети Help Net, которая автоматически вызывает экстренные службы при срабатывании подушек безопасности, и D-Call Net, объединяющий клиники и авиабазы скорой помощи по всей стране. В случае серьезной аварии электроника может вызвать спасательный вертолет.
Toyota RAV4 пятого поколения представили на на автосалоне в Нью-Йорке весной прошлого года. Кроссовер перешел на модульную архитектуру TNGA, как у Camry, получил систему управления вектором тяги и восьмидиапазонный «автомат» (у машин для японского рынка только вариатор).
Предполагается, что в России новый RAV4 появится в середине этого года. Модель будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.