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10:46

Новый Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Новинка дебютировала на автосалоне в Чикаго

На чикагском автосалоне состоялся публичный дебют Toyota RAV4 в исполнении TRD Off-Road. Кроссовер построен в сотрудничестве со специалистами отделения Toyota Racing Development и на американский рынок выйдет осенью этого года.

Toyota RAV4 TRD Off-Road можно отличить по высоким рейлингам на крыше, увеличенным накладкам на колесные арки, более агрессивным бамперам и решетке радиатора. Вседорожник оснащен усиленной подвеской с двухтрубными амортизаторами, новыми пружинами и отбойниками, при разработке которых использовался опыт, полученный при постройке гоночного Rally RAV4.

Помимо специальной подвески, в оснащение внедорожного RAV4 вошли облегченные 18-дюймовые колеса с покрышками Falken Wildpeak A/T Trail, светодиодные противотуманные фары, полный привод с динамическим контролем тяги на каждом из задних колес, переключатель режимов движения Multi-Terrain Select c системами помощи на подъеме и спуске.

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Toyota RAV4 TRD Off-Road оснащается 2,5-литровым двигателем семейства Dynamic Force, отдача которого составляет 206 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Direct Shift. Силовая установка может работать в трех режимах: обычном, спортивном и экономичном.

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Салон внедорожного RAV4 — это сочетание основного черного цвета с красной прострочкой и красными акцентами. Для отделки сидений используется материал SofTex. Он легче кожи и значительно прочнее.

Там же в Чикаго Toyota представила внедорожник Sequoia TRD Pro с амортизаторами Fox с внутренним перепускным каналом и прогрессивными характеристиками демпфирования, панелями для защиты элементов подвески, а также доработанной выхлопной системой.

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