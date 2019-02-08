Новый Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Toyota RAV4 TRD Off-Road можно отличить по высоким рейлингам на крыше, увеличенным накладкам на колесные арки, более агрессивным бамперам и решетке радиатора. Вседорожник оснащен усиленной подвеской с двухтрубными амортизаторами, новыми пружинами и отбойниками, при разработке которых использовался опыт, полученный при постройке гоночного Rally RAV4.