Российский инвестиционный фонд воскресит прототип Lada Raven

Кроме того, по мотивам Lada Raven выполнен и украинский суперкар Himera Q. В 2017 году его сфотографировали на одной из заправочных станций в латвийском селе Кекаве, через несколько месяцев после того, как появилась информации, что прототипы машины тестируют в Испании. По словам участников проекта, один из предсерийных образцов Himera Q оснащен электрической силовой установкой с графеновой батареей собственной разработки.