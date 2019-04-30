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15:05

Российский инвестиционный фонд воскресит прототип Lada Raven

Электрический спорткар будет дешевле аналогов

Российский инвестиционный фонд Alpha Robotics Venture займется разработкой электрического спорткара с дизайном в стиле прототипа Lada Raven. К работе над внешностью машины привлекут создателя оригинального концепта, сотрудника фирмы «ПИК Вектор» Дмитрия Лазарева.
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О работе над электрокаром заявил глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый в интервью радио Sputnik. По его словам, в основу дизайна будущей модели ляжет стилистика Lada Raven, но во внешности будут учитываться и современные тренды. Средства на постройку спорткара будут собирать через краудфандинговые площадки — так же поступил итальянский стартап Zava, создатель электрогиперкара PrometheuS.

Белый считает, что конкурировать с именитыми производителями новинке поможет интересный дизайн, более доступная цена, а также опыт компании в робототехнике.

Пока не ясно, будет ли дизайн нового автомобиля повторять облик Milan Red от австрийской Milan Automotive GmbH, который также разработан при участии Лазарева. Машину, названную в честь породы хищных птиц, выведенной в Австрии, показали в прошлом году, и собирались выпустить тиражом 99 экземпляров.

Кроме того, по мотивам Lada Raven выполнен и украинский суперкар Himera Q. В 2017 году его сфотографировали на одной из заправочных станций в латвийском селе Кекаве, через несколько месяцев после того, как появилась информации, что прототипы машины тестируют в Испании. По словам участников проекта, один из предсерийных образцов Himera Q оснащен электрической силовой установкой с графеновой батареей собственной разработки.

Источник: Радио Sputnik
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