Российский инвестиционный фонд воскресит прототип Lada Raven

О работе над электрокаром заявил глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый в интервью радио Sputnik. По его словам, в основу дизайна будущей модели ляжет стилистика Lada Raven, но во внешности будут учитываться и современные тренды. Средства на постройку спорткара будут собирать через краудфандинговые площадки — так же поступил итальянский стартап Zava, создатель электрогиперкара PrometheuS.
Белый считает, что конкурировать с именитыми производителями новинке поможет интересный дизайн, более доступная цена, а также опыт компании в робототехнике.
Пока не ясно, будет ли дизайн нового автомобиля повторять облик Milan Red от австрийской Milan Automotive GmbH, который также разработан при участии Лазарева. Машину, названную в честь породы хищных птиц, выведенной в Австрии, показали в прошлом году, и собирались выпустить тиражом 99 экземпляров.
Кроме того, по мотивам Lada Raven выполнен и украинский суперкар Himera Q. В 2017 году его сфотографировали на одной из заправочных станций в латвийском селе Кекаве, через несколько месяцев после того, как появилась информации, что прототипы машины тестируют в Испании. По словам участников проекта, один из предсерийных образцов Himera Q оснащен электрической силовой установкой с графеновой батареей собственной разработки.