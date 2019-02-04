Итальянский стартап задумал за 150 тысяч евро построить гиперкар с нейроинтерфейсом

Дизайн-макет Zava PrometheuS показали в прошлом году на анатомическом шоу «Реальные тела» (Real Bodies) в Милане. Электрогиперкар получит полный привод с управлением вектором тяги на каждом из колес, подруливающие задние колеса, активную подвеску и четырехмоторную силовую установку, мощность которой превысит 1360 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Разгоняться с нуля до 100 километров в час PrometheuS будет менее чем за две секунды, а его максимальная скорость составит 350 километров в час.