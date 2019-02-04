Итальянский стартап задумал за 150 тысяч евро построить гиперкар с нейроинтерфейсом

Дизайн-макет Zava PrometheuS показали в прошлом году на анатомическом шоу «Реальные тела» (Real Bodies) в Милане. Электрогиперкар получит полный привод с управлением вектором тяги на каждом из колес, подруливающие задние колеса, активную подвеску и четырехмоторную силовую установку, мощность которой превысит 1360 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Разгоняться с нуля до 100 километров в час PrometheuS будет менее чем за две секунды, а его максимальная скорость составит 350 километров в час.
Среди других особенностей: центральное расположение кресла водителя, голографическое управление с тактильным откликом, прозрачные панели из органических светодиодов, радары и лазерные дальномеры, а также камеры кругового обзора. Также создатели PrometheuS обещают некий нейроинтерфейс, который объединит водителя и автомобиль в одно целое.
До 2025 года Zava планирует построить 50 экземпляров «Прометея».
В сентябре 2018 года швейцарская фирма Pure H представила концепцию «эстетического» спорткара. Согласно ей доминирующими являются дизайн, идеальные пропорции, общая гармония, особый подход к выбору материалов, а не технологии.