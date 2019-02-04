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15:11

Итальянский стартап задумал за 150 тысяч евро построить гиперкар с нейроинтерфейсом

Фирма Zava организовал сбор средств через краудфандинговую площадку Indiegogo

Итальянский стартап Zava организовал сбор средств через краудфандинговую площадку Indiegogo на постройку ходового прототипа электрогиперкара PrometheuS. Компания считает, что для этого им хватит 150 тысяч евро. При этом трековые испытания машины с нейроинтерфейсом хотят провести уже в этом году, а на рынок вывести в 2020-м.

Дизайн-макет Zava PrometheuS показали в прошлом году на анатомическом шоу «Реальные тела» (Real Bodies) в Милане. Электрогиперкар получит полный привод с управлением вектором тяги на каждом из колес, подруливающие задние колеса, активную подвеску и четырехмоторную силовую установку, мощность которой превысит 1360 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Разгоняться с нуля до 100 километров в час PrometheuS будет менее чем за две секунды, а его максимальная скорость составит 350 километров в час.

Среди других особенностей: центральное расположение кресла водителя, голографическое управление с тактильным откликом, прозрачные панели из органических светодиодов, радары и лазерные дальномеры, а также камеры кругового обзора. Также создатели PrometheuS обещают некий нейроинтерфейс, который объединит водителя и автомобиль в одно целое.

До 2025 года Zava планирует построить 50 экземпляров «Прометея».

В сентябре 2018 года швейцарская фирма Pure H представила концепцию «эстетического» спорткара. Согласно ей доминирующими являются дизайн, идеальные пропорции, общая гармония, особый подход к выбору материалов, а не технологии.

Источник: Indiegogo
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