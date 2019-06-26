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19:00

В Россию снова вернется «Нексия»

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Ravon R3 Nexia

Марка Ravon возвращается на российский рынок с седаном R3 Nexia и хэтчбеком R2. Обе эти модели уже прошли сертификацию и могут легально продаваться в стране.
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Согласно ОТТС на «Нексию», автомобиль предложат с безальтернативным четырехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил. Местом сборки указан завод в Узбекистане, хотя ранее сообщалось о переносе производства «Равонов» на мощности завода Derways в Черкесске.

Поставки автомобилей бренда Ravon в Россию были приостановлены летом 2018 года. До этого момента в стране продавались седаны R3 Nexia, Gentra, R4, а также бюджетный хэтчбек R2. Продажи как минимум двух их них R2 и R3 будут возобновлены в ближайшее время.

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По предварительной информации, розничная цена Ravon R2 после возвращения составит от 799 900 до 849 000 рублей. Как и прежде, хэтчбек предложат в России с 1,2-литровым 85-сильным мотором в сочетании с 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Для сравнения, в первой половине 2018 году эту модель можно было купить примерно за полмиллиона рублей, а на старте продаж в 2016 году всего за 369 000 рублей.

Что касается завода в Черкессе, то перенос сборки Ravon на эту площадку ранее подтвердил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. По его словам, в данный момент на предприятии проводится процедура сертификации производства. На этом же заводе в будущем могут наладить выпуск седана Chevrolet Malibu.

Источник: Росстандарт
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