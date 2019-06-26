В Россию снова вернется «Нексия»

Согласно ОТТС на «Нексию», автомобиль предложат с безальтернативным четырехцилиндровым мотором объемом 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил. Местом сборки указан завод в Узбекистане, хотя ранее сообщалось о переносе производства «Равонов» на мощности завода Derways в Черкесске.

Поставки автомобилей бренда Ravon в Россию были приостановлены летом 2018 года. До этого момента в стране продавались седаны R3 Nexia, Gentra, R4, а также бюджетный хэтчбек R2. Продажи как минимум двух их них – R2 и R3 – будут возобновлены в ближайшее время.