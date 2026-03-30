Разогнался до предела: Evolute увеличил продажи на 400% и вошел в топ

«За первые 13 недель 2026 года на учет встало 2866 электрокаров и гибридов Evolute. Это 5,5 раза больше (+445%), чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в публикации.

Основной объем продаж пришелся на гибридный кроссовер i-Space — 1960 единиц, что составило более двух третей от общего результата. Обновленный электромобиль i-Joy также показывает высокий спрос: 783 реализованных автомобиля. Обе модели возглавляют свои категории на российском рынке (BEV и PHEV). С января продано более 100 электрических кроссоверов i-Sky. Остальные модели линейки — I-Jet, I-Pro и I-Van — реализуются по остаточному принципу.

Ранее сообщалось, что в России закончились официально ввезенные Chery Tiggo 7L.