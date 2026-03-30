В России закончились официально ввезенные Chery Tiggo 7L

Проведенный журналом Motor мониторинг российского сайта концерна Chery показал, что в наличии у дилеров марки остался последний экземпляр Tiggo 7L, который находится в Армавире. Цена автомобиля составляет 3,1 млн рублей.

Речь идет о машине черного цвета с мотором 1.6 (150 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом». У этой машины полноприводная трансмиссия с шестью режимами движения: «эко», «комфорт», «спорт», «снег», «грунт» и «4×4».

В оснащение входят 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша, электропривод складывания зеркал с памятью настроек, передние противотуманные фары и наружная декоративная подсветка.

Также, есть многоцветная атмосферная подсветка салона, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, аудиосистема с восемью динамиками и электропривод двери багажника. За безопасность отвечают система кругового обзора на 540 градусов, передние датчики парковки и шесть подушек (эирбэгов).

Chery Tiggo 7L вышел на российский рынок 18 апреля 2025 года, заменив собой кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Буква L в названии указывает на увеличенную длину кузова, но в отличие от традиционных удлиненных версий, прибавка в 40 мм (до 4553 мм) получена не за счет колесной базы, оставшейся неизменной (2670 мм), а благодаря новым бамперам и измененному дизайну передней части.

