Видео: игрушечная машинка преследует пикап на скорости 130 км/ч

На скоростном шоссе недалеко от Хьюстона, штат Техас, один из водителей снял на телефон радиоуправляемую машинку, которая двигалась со скоростью более 130 километров в час. Запись опубликована пользователем ViralHog в YouTube.

В описании к ролику указано, что действие происходит на 59-м шоссе. Игрушечная машинка появилась из ниоткуда и некоторое время ехала в общем потоке. Вероятно, управляли ей из пикапа, который двигался впереди.

В 2011 году американская компания Traxxas представила радиоуправляемый игрушечный суперкар, который мог разгоняться с нуля до 96 километров в час за 2,3 секунды. Его максимальная скорость составляла 160 километров в час. Машины оснащалась полным приводом, алюминиевой подвеской и аэродинамическим обвесом, просчитанным на компьютере.

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