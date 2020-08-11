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Видео: самые захватывающие моменты второго этапа Российской дрифт-серии

Победителем гонок стал Алексей Головня на 1000-сильной Toyota GT86

Алексей Носаченко
В минувшие выходные на Нижегородском кольце N-Ring Circuit прошёл второй этап чемпионата России по дрифту RDS GP. Победителем гонок стал Алексей Головня, выступающий на 1000-сильной Toyota GT86 с культовым 2JZ-GTE под капотом. Борьба получилась захватывающей, в чем можно убедиться, посмотрев отчётный ролик.

Сезон 2020 года — дебютный для Toyota Gazoo Racing в Российской дрифт-серии. Специально к чемпионату при участии инженеров автоспортивного подразделения японской компании готовится 1000-сильный вариант новой GR Supra, пилотировать который будет двукратный вице-чемпион RDS GP Никита Шиков. От серийной машины купе для дрифта отличается полностью перекроенной подвеской, кулачковой коробкой передач и облегченным кузовом из углеволокна и кевлара. Постройкой «Супры» занимается латвийская мастерская HGK Motorsport.

В конце июля дилерский центр Al-Futtaim Lexus, представляющий марку в Объединенных Арабских Эмиратах, представил дрифт-вариант купе RC F. Двухдверку оснастил двигателем 2JZ с отдачей 1200 лошадиных сил углерод-кевларовым кузовом, «секвенталкой» Samsonas c двухдисковым сцеплением Competiton Clutch 215 и компонентами подвески FIGs Engineering. К постройке гоночного купе привлекли лучшего дрифтера Ближнего Востока — Ахмад Дахам.