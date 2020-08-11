Видео: самые захватывающие моменты второго этапа Российской дрифт-серии

Сезон 2020 года — дебютный для Toyota Gazoo Racing в Российской дрифт-серии. Специально к чемпионату при участии инженеров автоспортивного подразделения японской компании готовится 1000-сильный вариант новой GR Supra, пилотировать который будет двукратный вице-чемпион RDS GP Никита Шиков. От серийной машины купе для дрифта отличается полностью перекроенной подвеской, кулачковой коробкой передач и облегченным кузовом из углеволокна и кевлара. Постройкой «Супры» занимается латвийская мастерская HGK Motorsport.