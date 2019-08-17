Настоящий автомобиль Джеймса Бонда ушёл с молотка

Этот автомобиль никогда не появлялся в кадре целиком, но использовался продюсерами для различных мероприятий, связанных с продвижением фильмов о британском секретном агенте — в частности, оскароносной «Шаровой молнии», в которой роль агента 007 в четвёртый раз исполнил Шон Коннери. За всю жизнь у этого автомобиля было всего три владельца, а пробег за 54 года составил всего 18 504 мили. Покупатель DB5 решил следовать имиджу спецагента и запретил аукциону разглашать свою личность.