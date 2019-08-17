Настоящий автомобиль Джеймса Бонда ушёл с молотка

Ушедший с молотка автомобиль был одним из двух одинаковых DB5, построенных Aston Martin специально для продюсерской компании EON Productions, снимавшей «бондиану». Первый экземпляр предназначался для работы в кадре, то есть для каскадерских трюков, захватывающих погонь и рядовых поездок агента 007. Исходя из технического задания, этот автомобиль должен был максимально быть похожим на серийную модель, поэтому он был лишён муляжей оружия и прочих шпионских приспособлений.
Второй экземпляр DB5 был интереснее: он предназначался для эффектной демонстрации возможностей автомобиля Джейса Бонда крупным планом, поэтому был нафарширован всевозможными девайсами из арсенала MI6: пулемётами «Браунинг» в крыльях, гидравлическими таранами в бамперах, катапультируемым креслом пассажира, пуленепробиваемым экраном за задним стеклом, дымовой завесой, системой выброса масла и шипов, вращающимися номерными знаками и другими гаджетами.
Этот автомобиль никогда не появлялся в кадре целиком, но использовался продюсерами для различных мероприятий, связанных с продвижением фильмов о британском секретном агенте — в частности, оскароносной «Шаровой молнии», в которой роль агента 007 в четвёртый раз исполнил Шон Коннери. За всю жизнь у этого автомобиля было всего три владельца, а пробег за 54 года составил всего 18 504 мили. Покупатель DB5 решил следовать имиджу спецагента и запретил аукциону разглашать свою личность.