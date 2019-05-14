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14 мая, 16:36

Видео: «шпионский» Aston Martin DB5 с пулеметами и дымовой завесой

Каждый из 25 автомобилей серии получит гаджеты в стиле Джеймса Бонда

Компания Aston Martin показала на видео, какими «шпионскими гаджетами» оснастят 25 экземпляров «продолженного» DB5 Continuation, построенных в сотрудничестве с кинокомпанией EON Productions. Эти автомобили являются точной копией машины из фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер» 1964 года.
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Летом прошлого года Aston Martin заявил, что возобновит выпуск культового спорткара и соберет 25 «шпионских» экземпляров. Они будут точными копиями машины Джеймса Бонда. Каждый DB5 будет выкрашен в серебристый оттенок Silver Birch и получит статус коллекционной модели — их нельзя будет эксплуатировать на дорогах общего пользования.

Чтобы машины больше походили на шпионский DB5 из фильма, каждый из них решено оснастить набором «шпионских гаджетов»: поворотными регистрационными знаками, дымовой завесой, выдвигающимися из подфарников пулеметами Browning (ненастоящими), системой разбрызгивания масла, а также радаром.

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