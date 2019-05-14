Видео: «шпионский» Aston Martin DB5 с пулеметами и дымовой завесой

Летом прошлого года Aston Martin заявил, что возобновит выпуск культового спорткара и соберет 25 «шпионских» экземпляров. Они будут точными копиями машины Джеймса Бонда. Каждый DB5 будет выкрашен в серебристый оттенок Silver Birch и получит статус коллекционной модели — их нельзя будет эксплуатировать на дорогах общего пользования.