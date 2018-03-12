Пару тягачей Tesla сняли на видео с настоящими прицепами

В интернете появилось несколько видеороликов, на которых электрические грузовики Tesla Semi запечатлены на дорогах общего пользования с настоящими прицепами. Ролики опубликованы на каналах My Tesla Adventure и Wyatt West.

Примечательно, что для поездки использовались разные модификации модели. Они отличаются друг от друга высотой кабины. Также на одном из роликов видно, как электрические тягачи заезжают на фирменную станцию зарядки Tesla.

Видео пользователя My Tesla Adventure с youtube.com

Как отмечает Electrek, грузовики в тестовом режиме перевозили блоки батарей с «Гигафабрики» в Неваде на предприятие во Фримонт, где идет выпуск Model 3. Протяженность маршрута составила примерно 200 километров.

Видео пользователя Wyatt West с youtube.com

Это – не первый раз, когда грузовик «Теслы» замечают на дорогах общего пользования. Похожее видео появилось в интернете в январе, но тогда Semi передвигался без прицепа.

Видео пользователя My Tesla Adventure с youtube.com

Дебют электрического грузовика Tesla Semi состоялся в ноябре 2017 года. С места до 96 километров в час тягач без прицепа разгоняется за пять секунд. Максимальный запас хода топовой версии составляет 805 километров. Цены на грузовик начинаются со 150 000 долларов.

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