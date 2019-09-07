Водителей хотят обязать проверять задние сиденья

Напоминания о необходимости проверить задние сиденья должны будут выводиться на панель приборов и сопровождаться звуковым сигналом при выключении зажигания в том случае, если датчик массы распознает присутствие там человека. Подобная система уже присутствует в автомобилях концерна GM — она учитывает, открывались ли задние двери перед началом движения, и просит водителя убедиться, что он никого не оставил на задних креслах после того, как выключил зажигание. Впрочем, каждому автопроизводителю будет позволено внедрять систему по своему усмотрению.