Гонка Russian Endurance Challenge — уже в эту субботу!

Квалификация пройдет с 11:30 до 14:30, а старт самой четырехчасовой гонки запланирован на пять часов вечера. Таким образом, более часа экипажи будут бороться за лидерство в темноте, при свете фар — финиш назначен на 21:00. При этом в заезде можно будет увидеть и прототипы, и машины класса GT, и Туринг, и даже «Шорткаты». Общего у этих совершенно разных машин — разве что шины: вся техника будет обута в Michelin.