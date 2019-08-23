Гонка Russian Endurance Challenge — уже в эту субботу!

Трансляцию можно будет посмотреть и на youtube-канале rusendurance.
Квалификация пройдет с 11:30 до 14:30, а старт самой четырехчасовой гонки запланирован на пять часов вечера. Таким образом, более часа экипажи будут бороться за лидерство в темноте, при свете фар — финиш назначен на 21:00. При этом в заезде можно будет увидеть и прототипы, и машины класса GT, и Туринг, и даже «Шорткаты». Общего у этих совершенно разных машин — разве что шины: вся техника будет обута в Michelin.
Организаторы сохраняют интригу: все подробности и состав участников пока держатся в секрете. Известно, что один из автомобилей класса GT будет пилотировать Виталий Петров — он выступает за Capital Racing Team на Mercedes-AMG. В качестве гостя соревнования посетит и Роман Русинов — главный специалист по гонкам на выносливость в нашей стране и гроза «24 часов Ле-Мана».
Среди наиболее интересных машин отметим Fenix команды FDR Moscow. Это единственный прецедент, когда команда участвует в российской endurance-серии на прототипе собственной разработки. В основе машины лежит более ранняя конструкция, созданная Игорем Ермилиным, известным в качестве организатора REC и главного инженера компании Marussia.
Команда из Московского Политеха основательно переработала прототип с использованием современных технологий проектирования и новых материалов. Кузов выполнен из углеволокна, а аэродинамика тщательно просчитана. Fenix дебютировал в прошлом сезоне и показал отличную динамику, но сошел на этапах REC в Москве и Казани из-за поломок.
Интересно, что большая часть команды FDR Moscow — студенты, с которыми в качестве наставников работают Игорь Ермилин и Пабло Итурралде, декан Транспортного факультета Московского Политеха. Разумеется, никаких скидок в борьбе с секундомером студенческие билеты не дают — ребятам придется рубиться наравне со «взрослыми» командами. Как покажет себя доработанный к новому сезону прототип, станет понятно уже в субботу.