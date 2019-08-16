Почему мы едем смотреть гонку Russian Endurance Challenge

Соревнования на выносливость с прототипами и машинами класса GT — и всё это в Подмосковье

24 августа на автодроме Moscow Raceway состоится национальный четырехчасовой марафон гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC). Старт запланирован на 17:00. Финишируют экипажи в 21:00. Более часа из четырех пилоты будут бороться за лидерство в темноте, при свете фар. В одной гонке можно будет увидеть и прототипы, и машины класса GT, и Туринг, и даже хорошо знакомые нашим читателям «Шорткаты». Между прочим, вход для зрителей бесплатный. Словом, где будет редакция Мотора в следующую субботу, уже решено. Эта галерея дает наглядное представление, на что похожи российские гонки на выносливость.