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18:45

Посмотрите, как 170 автомобилей одновременно жгут покрышки

Похоже, это новый мировой рекорд

На скоростной трассе в американском штате Колорадо 170 автомобилистов разом устроили бернаут. Похоже, что это новый мировой рекорд — для прошлого пожечь покрышки собрались «всего» 126 машин.

На сегодняшний день рекорд носит неофициальный характер — призом за самый массовый бернаут по-прежнему владеют участники из Австралии, которые в январе жгли покрышки в количестве 126 автомобилей. Но признание нового рекорда лишь вопрос времени — запрос в Книгу рекордов Гиннесса уже отправлен, осталось дождаться, когда комиссия подсчитает автомобили.

Если ни у одного из участников не лопнула покрышка в процессе установки рекорда, то на видеоролике, опубликованном на канале Top Shots Media, мы можем видеть, как разом сжигают 340 шин. Через несколько мгновений после начала трасса покрывается настолько густым дымом, что он больше напоминает пожар или шторм.

Предыдущий рекорд был установлен в начале января этого года. На крупнейшем фестивале Summernats австралийцы вернули себе титул за самый массовый бернаут, собрав 126 машин. Они уже устанавливали рекорд, когда одновременно жгли покрышки 103 автомобиля, но их рекорд перебили водители из Саудовской Аравии — им удалось выставить сразу 119 автомобилей.