Посмотрите, как 170 автомобилей одновременно жгут покрышки

Если ни у одного из участников не лопнула покрышка в процессе установки рекорда, то на видеоролике, опубликованном на канале Top Shots Media, мы можем видеть, как разом сжигают 340 шин. Через несколько мгновений после начала трасса покрывается настолько густым дымом, что он больше напоминает пожар или шторм.

Предыдущий рекорд был установлен в начале января этого года. На крупнейшем фестивале Summernats австралийцы вернули себе титул за самый массовый бернаут, собрав 126 машин. Они уже устанавливали рекорд, когда одновременно жгли покрышки 103 автомобиля, но их рекорд перебили водители из Саудовской Аравии — им удалось выставить сразу 119 автомобилей.