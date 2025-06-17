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Опубликовано 17 июня 2025, 20:32
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В Узбекистане продали «красивый» номер за рекордные 9,6 миллиона рублей

Цена на автомобильный знак выросла более чем в восемь раз за восемь дней торгов
Самый дорогой номерной знак в истории Узбекистана ушел на торгах за 1,56 миллиарда сумов. Редкий номер стал предметом ожесточенной борьбы на онлайн-аукционе, где за восемь дней его стоимость взлетела с 187,5 миллиона сумов до рекордных 1,56 миллиарда. Это примерно 9,6 миллиона рублей по текущему курсу. Покупателем выступила компания из Ташкентской области, которой теперь предстоит оплатить лот и зарегистрировать его в течение пяти рабочих дней. В случае отказа от сделки будет начислен штраф.
В Узбекистане продали «красивый» номер за рекордные 9,6 миллиона рублей
© @autonumbers571
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

На торгах в Узбекистане был установлен рекорд по цене за автомобильный номер. Лот с начальной стоимостью 187,5 миллиона сумов вызвал большой интерес и в течение восьми дней подорожал более чем в восемь раз. Финальная цена составила 1,56 миллиарда сумов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 9,6 миллиона рублей. Эта сумма превысила все предыдущие показатели на подобных аукционах.

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По данным местных СМИ, победителем торгов стало юридическое лицо, зарегистрированное в Ташкентской области. Согласно установленным правилам, у покупателя есть пять рабочих дней на оплату и регистрацию приобретенного номера в службе безопасности дорожного движения. В противном случае сделка будет аннулирована, а участнику придется выплатить штраф за отказ. Подобные случаи уже фиксировались ранее, когда победители не завершали покупку.

Год назад в Австралии также состоялась рекордная сделка с номерным знаком. За 1,7 миллиона австралийских долларов, что составляет примерно 150 миллионов рублей, был продан регистрационный номер с цифрами «20». Табличка была выдана в штате Виктория, о чем свидетельствуют вертикальные литеры «VIC».

Источник:110km
Автор:Анастасия Мельник
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#Аукционы