В Узбекистане продали «красивый» номер за рекордные 9,6 миллиона рублей

Цена на автомобильный знак выросла более чем в восемь раз за восемь дней торгов

Самый дорогой номерной знак в истории Узбекистана ушел на торгах за 1,56 миллиарда сумов. Редкий номер стал предметом ожесточенной борьбы на онлайн-аукционе, где за восемь дней его стоимость взлетела с 187,5 миллиона сумов до рекордных 1,56 миллиарда. Это примерно 9,6 миллиона рублей по текущему курсу. Покупателем выступила компания из Ташкентской области, которой теперь предстоит оплатить лот и зарегистрировать его в течение пяти рабочих дней. В случае отказа от сделки будет начислен штраф.