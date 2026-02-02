Редчайшая ранняя «Волга» с заводской АКП выставлена на продажу в России

Автомобиль прошел полный цикл реставрационных работ. Продавец утверждает, что за основу была взята «Волга» 1959 года выпуска, которая сошла с конвейера Горьковского автозавода именно с автоматической трансмиссией. В ходе многолетних реставрационных работ машина получила оригинальную восстановленную коробку. с рычагом на рулевой колонке. В интерьере применены оригинальные обивочные ткани.

«Автомат» на «Волге» сочетался со стандартным бензиновым мотором 2.4, его разработали на основе трансмиссии Ford. Машина, выставленная на продажу в Екатеринбурге, относится к так называемой «первой серии» – с хромированной звездой на радиаторной решетке. Такие «Волги» выпускали с конца 1956 года по 1959-й, когда машина «второй серии» получила радиаторную решетку с широкими вертикальными планками.

«Волги» с автоматической трансмиссией не получили широкого распространения из-за отсутствия в СССР необходимого количества высококачественных смазочных материалов и культуры обслуживания таких агрегатов.

