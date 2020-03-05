Редчайший американо-итальянский универсал пустят с молотка

В результате Intermeccanica за 13 месяцев проработала техзадание и построила первый экземпляр «Мурены». Американо-итальянский шутинг-брейк привезли на Нью-Йоркский автосалон, где Вос собрал 200 предзаказов, а выставочный экземпляр продал дилеру Maserati в Беверли-Хиллз.

Этот автомобиль попытался купить даже Ли Якокка, тогдашний глава Ford, но Вос ему отказал. Однако Якокка поспособствовал доработке «фордовского» двигателя Murena 429 GT, который инженеры адаптировали под вступившие в силу новые экологические нормы.