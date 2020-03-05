Редчайший американо-итальянский универсал пустят с молотка

Идея создания Intermeccanica Murena 429 GT принадлежала двум жителям Нью-Йорка, Чарльзу Швендлеру и Джозефу Восу. Страстные любители горных лыж, они хотели построить самый роскошный и быстрый универсал своего времени, и для этого обратились за помощью к туринскому кузовному ателье Intermeccanica. К этому моменту у предпринимателей был только черновой эскиз будущего автомобиля и кое-какие мысли по поводу технической начинки. Причем сначала о массовом производстве даже не думали — Швендлер и Вос намеревались получить две машины лично для себя.
В результате Intermeccanica за 13 месяцев проработала техзадание и построила первый экземпляр «Мурены». Американо-итальянский шутинг-брейк привезли на Нью-Йоркский автосалон, где Вос собрал 200 предзаказов, а выставочный экземпляр продал дилеру Maserati в Беверли-Хиллз.
Этот автомобиль попытался купить даже Ли Якокка, тогдашний глава Ford, но Вос ему отказал. Однако Якокка поспособствовал доработке «фордовского» двигателя Murena 429 GT, который инженеры адаптировали под вступившие в силу новые экологические нормы.
Редчайший универсал оснастили 7,0-литровым V8 от Ford Thunderbird и трехдиапазонным автоматом. Агрегат выдавал 365 лошадиных сил и 651 Нм крутящего момента. С ним Murena 429 GT разгонялся до ста за 7,5 секунды. По словам Воса, на трассе им удалось достичь максимальной скорости в 240–260 километров в час.
История Intermeccanica Murena 429 GT сложилась не так, как планировали авторы — выпускать по 100 машин в год. Из-за забастовок профсоюзов работников металлургической промышленности Италии основанная Восом и Швендлером Murena Motors Inc. начала выпадать из графика производства. Поэтому руководство компании приняло решение прекратить сборку машин и остановиться на 10 экземплярах.