Редкий спорткар Marussia B1 всплыл в продаже

Редкий спорткар Marussia B1 всплыл в продажеВ России за 23,4 млн рублей продают один из последних спорткаров Marussia B1
По данным продавца, после покупки автомобиль был разобран до каркаса, после чего весь несущий кузов переварили для обеспечения максимальной жесткости конструкции. Следующими этапами стали полная перекраска машины, а также перешивка салона, где основным материалом стала алькантара.
В рамках технического переоснащения была проведена серьезная ревизия электрооборудования. Аккумулятор перенесен из задней части автомобиля в переднее подкапотное пространство, а вся проводка полностью переложена и усилена. Для повышения безопасности доустановлены механизмы аварийного открытия дверных замков. Для удобства обслуживания Marussia B1 клеммы для зарядки аккумулятора выведены в передний бампер. Также, проведена индивидуальная настройка двигателя и коробки передач для оптимизации их работы.
Marussia B1 представляет собой российский суперкар, оснащенный 3,5-литровым двигателем мощностью 300 л.с. и задним приводом. Список оборудования автомобиля довольно обширен. В него входят колесные диски размером R20, вентилируемые тормоза, мультимедиа на базе Android, электропривод багажника, интеллектуальная система управления дальним светом фар и многое другое.
Ранее сообщалось, что в России появится новый автомобильный бренд из Китая.