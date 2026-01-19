В России появится новый автомобильный бренд из Китая

Длина Aion V составляет 4605 мм, а колесная база – 2775 мм. Единственный электромотор мощностью 204 л. с. приводит в движение передние колеса. Подвеска выполнена по классической для данного класса схеме: стойки McPherson спереди и торсионная балка сзади.

Особого внимания заслуживает тяговая батарея: китайцы установили в Aion V аккумулятор емкостью 75 кВт·ч от компании CATL. По устаревшему циклу NEDC он обеспечивает заявленный запас хода до 580 км. Для сравнения, у конкурента Geely EX5 батарея на 60 кВт·ч, пробег на одном заряде не превышает 430 км.

На передней панели — ни одной физической клавиши. Сейчас таким решением никого не удивишь, хотя в эксплуатации это неудобно.

Задним пассажирам комфортно: здесь много пространства, спинки сидений регулируются по углу наклона, а над головой находится большая панорамная крыша. В спинке переднего кресла предусмотрен откидной столик. Нечастое для компактного кроссовера решение — салонное зеркало заднего вида, на которое транслируется картинка с камеры на крыше.

Интересно, что потенциальный спрос на Aion V в России может подогревать его родство с Toyota. Кроссовер построен на той же платформе, что и модель Toyota bZ3X. Сама модель у нас неизвестна, но магия имени «Тойота» может сыграть свою роль.

