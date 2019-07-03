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16:29

У Lexus LS появилась «коллекционная» версия

Тираж LS 500 Inspiration Series составит всего 300 экземпляров

Американское отделение Lexus вывело на местный рынок специальную версию модели LS под названием Inspiration Series. Новинка стала первым седаном в таком исполнении и получила эксклюзивный цвет кузова Deep Garnet, представляющий собой глубокий и темный оттенок красного.
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Lexus LS 500 Inspiration Series составит компанию лимитированному внедорожнику LX 570 Inspiration Series и купе LC 500 Inspiration Series. Помимо уникального окраса кузова, LS 500 отличается 20-дюймовыми колесами в цвете Black Vapor Chrome, обивкой сидений, центральной консоли и дверей белой кожей, стеклянными декоративными накладками Kiriko, которые для обычной машины предлагаются как опция, и затемненными сетками динамиков аудиосистемы Mark Levinson.

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Под капотом Lexus LS 500 Inspiration Series установлен 3,5-литровый V6 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя — 421 лошадиная сила и 600 Нм крутящего момента. Коробка — десятидиапазонный «автомат». Заказать LS 500 Inspiration Series можно как с задним, так и с полным приводом.

Запланированный тираж новинки — всего 300 экземпляров. Продажи начнутся осенью. Цены пока не объявлены.

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