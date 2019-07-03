У Lexus LS появилась «коллекционная» версия

Под капотом Lexus LS 500 Inspiration Series установлен 3,5-литровый V6 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя — 421 лошадиная сила и 600 Нм крутящего момента. Коробка — десятидиапазонный «автомат». Заказать LS 500 Inspiration Series можно как с задним, так и с полным приводом.