Представлен обновленный седан Hyundai Elantra N

Там же за 23,9 миллиона вон можно купить Elantra N Line, которая не такая резвая, как полноценная N-машины, но может быть оснащена гибридной силовой установкой на базе «атмосферника» 1.6 (141 л.с.). Такой вариант предлагают как альтернативу базовому турбомотору 1.6 T-GDI мощность 204 силы и 265 Нм момента. Этот агрегат сочетается с «роботом» 7DCT и позволяет разгоняться до первой «сотни» примерно за 8 секунд.