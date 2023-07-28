Представлен обновленный седан Hyundai Elantra N

Представлен обновленный седан Hyundai Elantra NА вместе с ним — «оспортивленная» версия модели с приставкой N Line
Компания Hyundai показала обновленные Elantra N и Elantra N Line. Обе машины получили измененную внешность, плюс N Line пересмотрели гамму двигателей. Теперь седан можно купить не только с турбомотором 1.6 T-GDI, но и с гибридной силовой установкой на базе «атмосферника» 1.6. Агрегат у Elantra N остался прежний — «турбочетверка» 2.0 T-GDI мощностью 280 лошадиных сил и 392 Нм крутящего момента.
Обновленная Hyundai Elantra N в целом мало отличается от обычной Elantra, показанной минувшей весной. При этом у седана оригинальные бамперы, колеса диаметром 19-дюймов, акустическое лобовое стекло, задний спойлер и раздвоенный выхлоп, а в салоне — N-ковши с интегрированными подголовниками и обивкой из алькантары, а также мультимедиа с особой графикой и какой-никакой телеметрией.
В стандартное оснащение Elantra N входят дифференциал повышенного трения, режимы N Grin Shift — 20-секундное повышение наддува и мощности, N Power Shift — подбор оптимального времени перехода на верхнюю передачу, и N Track Sense Shift — автоматически распознаёт динамичное вождение и меняет алгоритм переключений (для машин с «роботом»). Также здесь есть интегрированная ведущая ось IDA, позволившая скинуть 1,7 килограмма массы, и электронноуправляемые амортизаторы.
Двигатель — «турбочетверка» 2.0 T-GDI мощностью 280 лошадиных сил (пик — 290 л.с.) и 392 Нм крутящего момента. К ней прилагаются две коробки передач на выбор: шестиступенчатая «механика» или «робот» 8DCT. Динамические характеристики следующие: время разгона до ста — 5,3 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час. В Южной Корее обновленная Elantra N стоит от 33,5 миллиона вон, что соответствует 2,4 миллиона рублей.
Там же за 23,9 миллиона вон можно купить Elantra N Line, которая не такая резвая, как полноценная N-машины, но может быть оснащена гибридной силовой установкой на базе «атмосферника» 1.6 (141 л.с.). Такой вариант предлагают как альтернативу базовому турбомотору 1.6 T-GDI мощность 204 силы и 265 Нм момента. Этот агрегат сочетается с «роботом» 7DCT и позволяет разгоняться до первой «сотни» примерно за 8 секунд.