Компания Hyundai подправила семейству i40 внешность и салон

Компания Hyundai обновила семейство моделей i40 для корейского рынка. Седан и универсал получили слегка измененную решетку радиатора, новые материалы отделки салона и дополнительные электронные системы помощи водителю.

От дорестайлинговых машин обновленные i40 отличаются колесными дисками с новым дизайном и решеткой радиатора с крупными сотами вместо горизонтальных планок. В салоне появились сиденья с новой обивкой, мультимедийная система с расширенной функциональностью и приборная панель со слегка подкорректированной графикой.

На южнокорейском рынке i40 доступен только с одним двигателем — 2,0-литровым «атмосферником» GDI мощностью 166 лошадиных сил, совмещенным с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

На российском рынке Hyundai i40 в прошлом году уступил место новой Sonata. Последняя предлагается исключительно в кузове «седан» с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,4 литра (150 и 188 сил соответственно). Коробка — шестиступенчатый «автомат». Цены на модель начинаются от 1 275 000 рублей.