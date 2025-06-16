Раскрыты регионы России с самыми «аварийными» водителями

Больше всего аккуратных водителей, которым положена максимальная скидка за безаварийную езду, проживают в Москве. Там за указанный период дисконт по ОСАГО получил 51 процент автомобилистов. Также высокая доля добросовестных водителей зафиксирована в Санкт-Петербурге (48,4 процента) и в Пермском крае (46,4 процента).

Далее следуют Московская (46,1 процента) и Ленинградская области (45,7 процента). С шестого по 10 места расположились Новосибирская и Рязанская области (43,9 и 43,8 процента соответственно), Республика Карелия (42,6 процента), Тюменская и Владимирская области (по 42,4 процента).