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Опубликовано 16 июня 2025, 16:02
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Раскрыты регионы России с самыми «аварийными» водителями

В топе антирейтинга — Дагестан
Стало известно, где в России живут самые «аварийно-опасные» водители. Наименьшую скидку по ОСАГО за безаварийную езду в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года давали водителям Республики Дагестан — всего 6,1 процента. Об этом сообщают в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА). Второе место по аварийности заняла Чеченская Республика со скидкой 8,7 процента, третье — Республика Ингушетия с 8,7 процента.
Раскрыты регионы России с самыми «аварийными» водителями
© Наталья Селиверстова / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Больше всего аккуратных водителей, которым положена максимальная скидка за безаварийную езду, проживают в Москве. Там за указанный период дисконт по ОСАГО получил 51 процент автомобилистов. Также высокая доля добросовестных водителей зафиксирована в Санкт-Петербурге (48,4 процента) и в Пермском крае (46,4 процента).

Далее следуют Московская (46,1 процента) и Ленинградская области (45,7 процента). С шестого по 10 места расположились Новосибирская и Рязанская области (43,9 и 43,8 процента соответственно), Республика Карелия (42,6 процента), Тюменская и Владимирская области (по 42,4 процента).

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Средняя доля водителей с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ) по России — 37,3 процента. Чтобы заработать низкий КБМ и скидку при оформлении ОСАГО, нужно избегать ДТП и нарушений ПДД.

Несмотря на низкий КБМ половины водителей, Москва лидирует по числу аварий в стране. В целом аварийность в России растет: в первом квартале 2025 года произошло 24 тысячи ДТП, что на 1,9 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

Источник:РСА
Автор:Мария Руцкая
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