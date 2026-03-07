Новости
Опубликовано 07 марта 2026, 11:20
1 мин.

Рекламу китайского кроссовера Wey скопировали у Land Rover

Глава Great Wall извинился за плагиат рекламы британского Land Rover. Председатель совета директоров компании Вэй Цзяньцзюнь лично выступил в роли лица бренда в рекламной кампании нового кроссовера Wey V9X, но пользователи соцсетей тут же обратили внимание, что композиция и оформление постера Wey подозрительно напоминают рекламу Range Rover Evoque для китайского рынка.
Wey V9X
Wey V9X
© Wey
Михаил Лобачёв

Инцидент произошел 5 марта, когда в Wey (бренд принадлежит Great Wall) объявили о старте маркетинговой кампании новой модели. На опубликованном изображении Цзяньцзюнь был запечатлен на фоне автомобиля в схожей позе и ракурсе. После этого Вэй Цзяньцзюнь публично принес извинения в связи с инцидентом.

«После расследования выяснилось, что плакат действительно был плагиатом. Никаких оправданий нет. Я приношу извинения компании Land Rover, дизайнеру оригинального плаката и всем пользователям сети, которые мне доверяли», – приводит IT Home слова главы китайской автокомпании.

Реклама Wey

© IT Home

Он подчеркнул, что и он лично, и компания готовы понести всю предусмотренную законом и договорами ответственность, включая финансовые претензии. При этом Вэй взял часть вины на себя, объяснив случившееся недостаточно тщательным контролем на этапе утверждения рекламных материалов.

«Я должен глубоко переосмыслить свои подходы к управлению и внутренние процессы, чтобы решительно искоренить сам плагиат», — добавил он.

Китайский автопром в последние годы активно борется за репутацию на глобальном рынке, и подобные инциденты становятся для местных компаний крайне чувствительными.

Ранее Chery свернула продажи Tiggo 4 в России.

Источник:IT Home
Автор:Михаил Лобачёв
Теги:
#Wey
#Great Wall
#Land Rover
#Range Rover
#Range Rover Evoque