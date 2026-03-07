Рекламу китайского кроссовера Wey скопировали у Land Rover

Инцидент произошел 5 марта, когда в Wey (бренд принадлежит Great Wall) объявили о старте маркетинговой кампании новой модели. На опубликованном изображении Цзяньцзюнь был запечатлен на фоне автомобиля в схожей позе и ракурсе. После этого Вэй Цзяньцзюнь публично принес извинения в связи с инцидентом.

«После расследования выяснилось, что плакат действительно был плагиатом. Никаких оправданий нет. Я приношу извинения компании Land Rover, дизайнеру оригинального плаката и всем пользователям сети, которые мне доверяли», – приводит IT Home слова главы китайской автокомпании.