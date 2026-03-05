Новости
Опубликовано 05 марта 2026, 20:16
1 мин.

Рекордный пробег обеспечил BYD для флагманского кроссовера Great Tang

BYD показал кроссовер, способный проехать 950 км на одной зарядке. Новый флагманский электрический кроссовер Great Tang от BYD показан 5 марта в рамках мероприятия, посвященного новейшим технологиям марки. Основная его особенность — тяговая батарея повышенной плотности энергии, которая способна обеспечивать быструю подзарядку.
BYD Great Tang
BYD Great Tang
© BYD
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Great Tang — это серийная версия концепта Dynasty-D, впервые продемонстрированного на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Модель войдет в линейку Dynasty. Длина автомобиля составляет 5263 мм, колесная база — 3130 мм. По размерам автомобиль близок к таким моделям, как Denza N9 и Li Auto L9.

Салон выполнен по схеме 2+2+3 с тремя рядами сидений. На передней панели расположены три крупных дисплея, также предусмотрен отдельный экран медиасистемы для пассажиров второго ряда и встроенный холодильник. Кресла второго ряда — раздельные, с возможностью регулировки.

Great Tang построен на платформе BYD Super e‑platform с 1000-вольтовой архитектурой. Автомобиль оснащается литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором Blade 2.0 с повышенной плотностью энергии, обеспечивающим сверхбыструю зарядку.

BYD Great Tang

BYD Great Tang

© BYD

В заднеприводной версии новый флагман BYD оснащается электромотором мощностью 402 л.с. и может проехать на одной зарядке до 950 км. Суммарная отдача электромоторов для полноприводного варианта составляет 784 л.с. Такой Great Tang способен проехать на одной зарядке 850 км.

Комплекс электронных систем помощи водителю DiPilot 300 поддерживает автоматическое перестроение на шоссе и в городских условиях. Продажи Great Tang на китайском рынке должны стартовать до конца апреля, цены будут объявлены позднее. Ожидается, что стоимость модели превысит 400 тыс. юаней (4,5 млн рублей).