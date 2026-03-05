Рекордный пробег обеспечил BYD для флагманского кроссовера Great Tang
Great Tang — это серийная версия концепта Dynasty-D, впервые продемонстрированного на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Модель войдет в линейку Dynasty. Длина автомобиля составляет 5263 мм, колесная база — 3130 мм. По размерам автомобиль близок к таким моделям, как Denza N9 и Li Auto L9.
Салон выполнен по схеме 2+2+3 с тремя рядами сидений. На передней панели расположены три крупных дисплея, также предусмотрен отдельный экран медиасистемы для пассажиров второго ряда и встроенный холодильник. Кресла второго ряда — раздельные, с возможностью регулировки.
Great Tang построен на платформе BYD Super e‑platform с 1000-вольтовой архитектурой. Автомобиль оснащается литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором Blade 2.0 с повышенной плотностью энергии, обеспечивающим сверхбыструю зарядку.
В заднеприводной версии новый флагман BYD оснащается электромотором мощностью 402 л.с. и может проехать на одной зарядке до 950 км. Суммарная отдача электромоторов для полноприводного варианта составляет 784 л.с. Такой Great Tang способен проехать на одной зарядке 850 км.
Комплекс электронных систем помощи водителю DiPilot 300 поддерживает автоматическое перестроение на шоссе и в городских условиях. Продажи Great Tang на китайском рынке должны стартовать до конца апреля, цены будут объявлены позднее. Ожидается, что стоимость модели превысит 400 тыс. юаней (4,5 млн рублей).