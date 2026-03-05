Рекордный пробег обеспечил BYD для флагманского кроссовера Great Tang

Great Tang — это серийная версия концепта Dynasty-D, впервые продемонстрированного на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Модель войдет в линейку Dynasty. Длина автомобиля составляет 5263 мм, колесная база — 3130 мм. По размерам автомобиль близок к таким моделям, как Denza N9 и Li Auto L9.

Салон выполнен по схеме 2+2+3 с тремя рядами сидений. На передней панели расположены три крупных дисплея, также предусмотрен отдельный экран медиасистемы для пассажиров второго ряда и встроенный холодильник. Кресла второго ряда — раздельные, с возможностью регулировки.

Great Tang построен на платформе BYD Super e‑platform с 1000-вольтовой архитектурой. Автомобиль оснащается литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором Blade 2.0 с повышенной плотностью энергии, обеспечивающим сверхбыструю зарядку.