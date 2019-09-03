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17:43

Названы самые надежные китайские автомобили

Агентство J.D. Power составило список самых качественных новых машин в Поднебесной

© Chery Tiggo 2
Специалисты агентства J.D. Power опубликовали рейтинг надежности автомобилей, выпускаемых в Китае. Список сформировали на основе опроса 33 468 владельцев транспортных средств, приобретенных в КНР с мая 2018-го по март 2019 года. В выборке оказались 266 моделей 67 различных марок.

В результате анализа J.D. Power выяснилось, что качество новых автомобилей в Китае за год выросло на 10 процентов, а надежность улучшилась у 52 из 67 попавших в рейтинг брендов. Кроме того, автовладельцы стали меньше жаловаться на некачественные материалы отделки, программные сбои в мультимедийной и навигационной системе.

Рейтинг надёжности брендов, выпускаемых в Китае, по числу механических проблем на 100 проданных автомобилей

J.D. Power

В «зачете» автопроизводителей по-прежнему лидируют иностранные бренды Kia, MINI и Hyundai, а лучший из китайских производителей, фирма Trumpchi («дочка» группы GAC) заняла только седьмое место. Однако в среднем качество изделий китайских брендов значительно выросло: если раньше отрыв иномарок от местных производителей составлял 14 пунктов (один пункт — одна неисправность на 100 транспортных средств), то теперь — девять пунктов.

Топ-3 самых надёжных моделей по сегментам по возрастанию размера

J.D. Power

В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.

Для российских потребителей наибольший интерес представляет Chery Tiggo 3x вседорожник продается на нашем рынке под именем Tiggo 2. В гамме Chery для нашего рынка Tiggo 2 — самый доступный и компактный автомобиль: цены на кроссовер с 5-ступенчатой «механикой» и 106-сильным 1,5-литровым «атмосферником» начинаются с 673 тысяч рублей.

Источник: jdpower.com