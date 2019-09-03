Названы самые надежные китайские автомобили

В результате анализа J.D. Power выяснилось, что качество новых автомобилей в Китае за год выросло на 10 процентов, а надежность улучшилась у 52 из 67 попавших в рейтинг брендов. Кроме того, автовладельцы стали меньше жаловаться на некачественные материалы отделки, программные сбои в мультимедийной и навигационной системе.