Названы автомобили с самыми надежными двигателями стоимостью до миллиона

В список попали модели для американского рынка, но многие из них продаются и в России

В США назвали самые надежные подержанные машины до миллиона рублей. Специалист проанализировал американский рынок и составил топ-5 самых беспроблемных моделей. Самым надежным автомобилем эксперт назвал Buick LeSabre, оснащенный 3,8-литровым V6 и четырехдиапазонным автоматом. Седан, который выпускали с 1999 по 2005 год, сегодня можно купить за пять тысяч долларов (около полумиллиона рублей).