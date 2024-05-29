Названы автомобили с самыми надежными двигателями стоимостью до миллиона

Опубликовано 29 мая 2024, 15:55
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Названы автомобили с самыми надежными двигателями стоимостью до миллионаВ список попали модели для американского рынка, но многие из них продаются и в России
В США назвали самые надежные подержанные машины до миллиона рублей. Специалист проанализировал американский рынок и составил топ-5 самых беспроблемных моделей. Самым надежным автомобилем эксперт назвал Buick LeSabre, оснащенный 3,8-литровым V6 и четырехдиапазонным автоматом. Седан, который выпускали с 1999 по 2005 год, сегодня можно купить за пять тысяч долларов (около полумиллиона рублей).
© Buick
На второе место эксперт поставил пикап Chevrolet Silverado, который выпускали до 2006 года. Машины первого поколения шли с шестилитровой «восьмеркой» Vortec 6000, которая славится своей надежностью. Стоимость модели в США сегодня составляет от 5 до 10 тысяч долларов.
Замкнул тройку лидеров Lexus RX 350 образца 2004−2009 годов. При этом эксперт отметил, что надежными можно считать кроссоверы, оснащенные двигателями V6 объемом 3,3 и 3,5 литра. Кроме того, в список автоэксперта попали Ford Crown Victoria 1998−2012 годов, Lexus LS 400 образца 1996−2000, а также Toyota Highlander.
В середине марта эксперт назвал самые надежные автомобили бренда Mazda. В рейтинг попали модели, которые реже всего ломаются.