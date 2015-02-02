Компания Renault представила конкурента «Кашкаю»Производитель рассекретил кроссовер под названием Kadjar
Компания Renault официально представила новую модель — кроссовер Kadjar, который составит конкуренцию Nissan Qashqai. Публичный дебют вседорожника состоится в следующем месяце на моторшоу в Женеве.
Имя кроссовера образована от слова «quad», намекающего на полный привод. Второй слог является отсылкой к французским словам «agile» и «jaillir», которые означают «ловкость» и «внезапное появление».
Габаритная длина новинки составляет 4,45 метра, ширина — 1,84 метра, высота — 1,6 метра, а дорожный просвет вседорожника равен 19 сантиметрам. В основе модели лежит модульная платформа CMF, которая уже используется как для Nissan Qashqai, так и X-Trail нового поколения. Внешность Kadjar выполнена в стилистике последний новинки «Рено» — минивэна Espace нового поколения, подготовленной шеф-дизайнер марки Лоренсом ван ден Акером.
В багажник Renault Kadjar поместится 472 литра груза, при этом его дополняет множество отделений для мелочей в салоне суммарным объемом 30 литров. Задние сиденья складывают в пропорции 60/40, а для перевозки длинномеров можно также сложить спинку кресла переднего пассажира.
Информации о гамме двигателей кроссовера пока нет. Ожидается, что она повторит линейку «Кашкая». Таким образом Kadjar будет предлагаться с трех- и четырехцилиндровыми двигателями объемом от 1,2 до 1,6 литра, развивающими до 163 лошадиных сил. Трансмиссии — «механика» и вариатор. Также, как ожидается, будут доступны варианты с передним и полным приводом.
В список доступного для новинки оборудования войдет стеклянная крыша площадью 1,4 квадратных метра, светодиодные фары головного света, мультимедийный комплекс R-Link 2 с семидюймовым дисплеем.
Сборку Kadjar наладят на заводе Renault в испанской Паленсии (там же выпускают Megane). Европейские продажи модели начнутся летом. Появление кроссовера в России не ожидается.