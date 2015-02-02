Компания Renault представила конкурента «Кашкаю»

В багажник Renault Kadjar поместится 472 литра груза, при этом его дополняет множество отделений для мелочей в салоне суммарным объемом 30 литров. Задние сиденья складывают в пропорции 60/40, а для перевозки длинномеров можно также сложить спинку кресла переднего пассажира.

Информации о гамме двигателей кроссовера пока нет. Ожидается, что она повторит линейку «Кашкая». Таким образом Kadjar будет предлагаться с трех- и четырехцилиндровыми двигателями объемом от 1,2 до 1,6 литра, развивающими до 163 лошадиных сил. Трансмиссии — «механика» и вариатор. Также, как ожидается, будут доступны варианты с передним и полным приводом.