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16:54

Новый Renault Captur сможет проехать на электротяге 45 километров

Стали известны подробности о гибридной версии модели

© Renault
Издание Automobile Magazine рассекретило характеристики подзаряжаемого гибрида Renault Captur 2020 модельного года. Электрифицированный Captur получит батарею емкостью 9,8 киловатт-часа, что позволит кроссоверу проезжать с нулевым выбросом до 45 километров по циклу WLTP с максимальной скоростью 135 километров в час.

Версия PHEV будет основана на атмосферном бензиновом двигателе 1.6, выдающем 90 лошадиных сил. Гибридный «довесок» будет состоять из стартер-генератора и 70-сильного электромотора. Суммарная мощность установки составит 160 лошадиных сил.

Ожидается, что модель с электромотором поступит в продажу весной 2020 года. Пока Caprur продается в Старом Свете только с традиционными ДВС: в гамме двигателей есть три бензиновых агрегата мощностью от 100 до 155 лошадиных сил и объемом от 1,0 до 1,3 литров, а также два 1,5-литровых дизеля с отдачей 95 лошадиных сил и 114 лошадиных сил. Привод исключительно передний, коробки передач — 5- или 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот».

Что касается российской спецификации «Каптюра», то вседорожник ждет скорое обновление, которое сделает Kaptur внешне похожим на «глобальную» версию. Техническая начинка кроссовера не будет иметь с европейской машиной ничего общего: для нашего рынка модель наверняка сохранит полноприводное исполнение, возможность заказа вариатора и верность атмосферным двигателям. Цены на Kaptur варьируются в диапазоне от 945 тысяч рублей до 1 миллиона 355 тысяч рублей.

Источник: Automobile Magazine