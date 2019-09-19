Новый Renault Captur сможет проехать на электротяге 45 километров

Версия PHEV будет основана на атмосферном бензиновом двигателе 1.6, выдающем 90 лошадиных сил. Гибридный «довесок» будет состоять из стартер-генератора и 70-сильного электромотора. Суммарная мощность установки составит 160 лошадиных сил.

Ожидается, что модель с электромотором поступит в продажу весной 2020 года. Пока Caprur продается в Старом Свете только с традиционными ДВС: в гамме двигателей есть три бензиновых агрегата мощностью от 100 до 155 лошадиных сил и объемом от 1,0 до 1,3 литров, а также два 1,5-литровых дизеля с отдачей 95 лошадиных сил и 114 лошадиных сил. Привод исключительно передний, коробки передач — 5- или 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот».