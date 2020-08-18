Renault Duster первого поколения получил мотор от Arkana

Помимо 1,3-литрового двигателя, который на Duster будет развивать 156 лошадиных сил, индийский вариант модели впервые обзаведётся вариатором и системой старт-стоп. Вместе с этим кроссовер лишился системы полного привода и дизельного двигателя – отныне в Индии будут предлагать только бензиновые переднеприводные «Дастеры».

Duster с турбомотором 1.3 получил ряд внешних отличий от прочих модификаций. Новинку можно узнать по красным декоративным деталям на радиаторной решётке и в блоках противотуманок, а также надписи Duster двери багажника, выполненной в красном цвете. Помимо всего перечисленного, в списке опций появились 17-дюймовые диски.