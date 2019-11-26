Обновленный Espace стал первым автомобилем Renault с матричными фарами

Renault Espace нынешнего, пятого поколения продается на европейском рынке с 2014 года, а в 2017 году модель пережила модернизацию. Можно предположить, что обновление 2020 года позволит предотвратить дальнейшее падение продаж Espace в Европе. Так, с января по сентябрь этого года автомобиль был продан в количестве 8,1 тысячи экземпляров, что почти на четверть меньше показателя за аналогичный период 2018 года. В России Renault Espace не представлен.