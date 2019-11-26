Обновленный Espace стал первым автомобилем Renault с матричными фарами

Новинку можно отличить от предшественника по задним фонарям со светодиодами, новым бамперам и дизайну колесных дисков, которые, в том числе, могут быть 20-дюймовыми. Центральное место на передней панели занимает планшет, который хоть и не дотягивает по размерам до экрана в электромобилях Tesla (всего 9,3 дюйма против 15 дюймов), зато тоже установлен вертикально. Также предусмотрена виртуальная панель приборов диагональю 10,2 дюйма и проекционный дисплей.
Espace можно заказать с кожаным салоном, креслами с электрорегулировками в 10 направлениях, массажем и вентиляцией, а также функцией открывания багажника без помощи рук. Кроме того, уже в базовой комплектации доступна панорамная крыша. Что касается автопилота, то продвинутый круиз-контроль способен самостоятельно управлять автомобилем при движении в пробках и на трассе на скорости до 160 километров в час.
Гамма двигателей осталась прежней и включает двухлитровый турбодизель мощностью 160 либо 200 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатым «роботом». Альтернативой служит «турбочетверка» 1.8 с отдачей 225 сил, которая сопряжена с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Renault Espace нынешнего, пятого поколения продается на европейском рынке с 2014 года, а в 2017 году модель пережила модернизацию. Можно предположить, что обновление 2020 года позволит предотвратить дальнейшее падение продаж Espace в Европе. Так, с января по сентябрь этого года автомобиль был продан в количестве 8,1 тысячи экземпляров, что почти на четверть меньше показателя за аналогичный период 2018 года. В России Renault Espace не представлен.