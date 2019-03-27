Renault возобновит переговоры о слиянии с Nissan и подумает о покупке FCA

Ранее стало известно, что один из трех крупнейших акционеров группы PSA — семья Пежо, — также готова поддержать поглощение или слияние c Fiat Chrysler Automobiles. Такое партнерство помогло бы укрепить позиции группы в Северной Америке, преимущественно за счет брендов Jeep и RAM, а в свете перезапуска Peugeot в США дало бы доступ к обширной сети дилерских центров и сервисных станций.

Позже руководство FCA отвергло предложение о слиянии с PSA, так как не планирует усиливать свое присутствие на европейском рынке. Тем не менее в компании не исключают сделок с другими производителями.