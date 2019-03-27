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17:19

Renault возобновит переговоры о слиянии с Nissan и подумает о покупке FCA

Новая компания может стать одним из крупнейших автопроизводителей

Новое руководство Renault намерено в ближайшие 12 месяцев возобновить переговоры с Nissan о слиянии и полном объединении активов, что приведет к созданию одного из крупнейших автопроизводителей в мировой истории. Частью этого плана может стать покупка концерна Fiat Chrysler Automobiles.
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Издание Bloomberg пишет, что объединение Renault, Nissan и FCA позволит создать компанию, способную на равных конкурировать с такими гигантами, как Volkswagen Group и Toyota Motor. О возможности слиянии с FCA говорил и бывший глава альянса Карлос Гон, но предложение было заблокировано французским правительством, владеющим 15 процентами акций марки.

Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвинили в финансовых махинациях и нецелевом расходовании средства компаний. Его арестовали в аэропорту Токио в ноябре прошлого года. Позднее появилась информация, что реальной причиной обвинений против топ-менеджера стала попытка реорганизации альянса и объединения активов двух марок. В начале марта этого года под залог в девять миллионов долларов Гона выпустили из-под стражи.

Ранее стало известно, что один из трех крупнейших акционеров группы PSA — семья Пежо, — также готова поддержать поглощение или слияние c Fiat Chrysler Automobiles. Такое партнерство помогло бы укрепить позиции группы в Северной Америке, преимущественно за счет брендов Jeep и RAM, а в свете перезапуска Peugeot в США дало бы доступ к обширной сети дилерских центров и сервисных станций.

Позже руководство FCA отвергло предложение о слиянии с PSA, так как не планирует усиливать свое присутствие на европейском рынке. Тем не менее в компании не исключают сделок с другими производителями.

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