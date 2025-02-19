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Опубликовано 19 февраля 2025, 11:22
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Renault сделала общедоступной технологию пожаротушения для электромобилей

Системой Fireman Access может пользоваться любой желающий
Инновационная система пожаротушения Renault стала доступна для всех. Компания разрешила бесплатно использовать технологию Fireman Access, которую разработали совместно с пожарными. Она сокращается время тушения батареи гибридов и электромобилей с нескольких часов до менее чем 10 минут.
Renault сделала общедоступной технологию пожаротушения для электромобилей
© Renault
Алексей Носаченко

Технология Fireman Access, разработанная Renault Group совместно с пожарными службами для борьбы с возгоранием тяговых батарей, отныне будет доступна всем желающим. Производители автомобилей и запчастей могут получить бесплатную лицензию через специальную коллаборативную платформу. Но взамен они должны согласиться, что все вносимые в технологию изменения будут видны другим членам сообщества.

Renault сделала общедоступной технологию пожаротушения для электромобилей

© Renault

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Система Fireman Access сегодня устанавливается на машины Renault, Dacia, Alpine и Mobilize. Если совсем кратко, это металлический «предохранительный диск» на корпусе аккумулятора. В обычной ситуации он никак не влияет на герметичность, но смещается от мощной струи воды из пожарного шланга, позволяя заливать ячейки и предотвращая тем самым тепловой разгон. С Fireman Access время тушения батареи сокращается с нескольких часов до примерно 10 минут, что сравнимо с обычным автомобилем. Воды при этом расходуется в десять раз меньше.

Renault сделала общедоступной технологию пожаротушения для электромобилей

© Renault

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Программа сотрудничества с пожарными департаментами была запущена Renault в 2010 году. Помимо Fireman Access, на которую во время разработки было оформлено аж семь патентов, итогом кооперации стало внедрение специального QR-кода QRescue и так называемого SD-выключателя. Первый позволяет даже в отсутствии сотовой связи получить всю техническую информацию об автомобиле, второй принудительно отключает аккумулятор от электрической системы.

Источник:Renault
Автор:Алексей Носаченко
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#Renault
#Технологии