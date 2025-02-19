Renault сделала общедоступной технологию пожаротушения для электромобилей

Система Fireman Access сегодня устанавливается на машины Renault, Dacia, Alpine и Mobilize. Если совсем кратко, это металлический «предохранительный диск» на корпусе аккумулятора. В обычной ситуации он никак не влияет на герметичность, но смещается от мощной струи воды из пожарного шланга, позволяя заливать ячейки и предотвращая тем самым тепловой разгон. С Fireman Access время тушения батареи сокращается с нескольких часов до примерно 10 минут, что сравнимо с обычным автомобилем. Воды при этом расходуется в десять раз меньше.