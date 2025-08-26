Renault обновила дешевый кроссовер Kiger

Основные внешние изменения произошли спереди: решетка радиатора обновленного Renault Kiger «переехала» ниже, на бампер, а наверху осталась тонкая панель с компактным шильдиком между еще более узкими блоками ДХО. Оптика теперь трехэтажная — дополнена «противотуманками».

Сбоку можно увидеть новые молдинги дверей и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски с иным дизайном, которые положены топовой версии. Сзади изменения коснулись только бампера.