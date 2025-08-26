Renault обновила дешевый кроссовер Kiger

Renault обновила дешевый кроссовер KigerПосвежевшую модель предлагают по цене от 630 тысяч рупий — менее 600 тысяч рублей
Основные внешние изменения произошли спереди: решетка радиатора обновленного Renault Kiger «переехала» ниже, на бампер, а наверху осталась тонкая панель с компактным шильдиком между еще более узкими блоками ДХО. Оптика теперь трехэтажная — дополнена «противотуманками».
Сбоку можно увидеть новые молдинги дверей и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски с иным дизайном, которые положены топовой версии. Сзади изменения коснулись только бампера.
Салон почти такой же, как раньше, если не считать светлую отделку и новую эмблему Renault. По центру установлен прежний восьмидюймовый экран мультимедийной системы, который, правда, недоступен в «базе», как и кнопки на рулевом колесе. Зато самая дешевая комплектация поставляется с шестью подушками безопасности, системой помощи при старте на подъеме и задними парктрониками.
В более дорогих исполнениях Kiger положены камеры кругового обзора, аудиосистема Arkamys, отсек для беспроводной зарядки и вентиляция передних сидений.
В основе Kiger — все та же платформа CMFA+, и моторы прежние: литровая атмосферная «тройка» мощностью 72 лошадиные силы и турбированный агрегат того же объема на 100 сил. Первый сочетается с пятиступенчатой «механикой» и автоматом, для второго можно выбрать CVT.
Стоимость в Индии стартует с 630 тысяч рупий, что равно примерно 580 тысячам рублей. Цена с обновлением выросла на 15 тысяч рупий или 13,7 тысячи рублей.
В июле Renault рассекретила кроссовер Boreal — перелицованный Dacia Bigster, призванный продемонстрировать новый стиль марки. Под капотом — турбомотор 1.3, выдающий от 138 до 163 лошадиных сил. Boreal будут продавать более чем в 70 странах, но не в Западной Европе, чтобы не создавать конфликта с Bigster.