Renault представил новый глобальный кроссовер Boreal

Под капотом — 1,3-литровый турбированный мотор, сочетающийся с шестидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Мощность в зависимости от места производства лежит в диапазоне от 138 до 163 лошадиных сил, а крутящий момент — от 240 до 270 Нм. Самый быстрый Boreal разгоняется с места до 100 километров в час за 9,3 секунды.