Renault представил новый глобальный кроссовер Boreal

Renault представил новый глобальный кроссовер BorealЕго оборудуют наддувным мотором 1.3 максимальной мощностью 163 силы
Boreal получил сложный дизайн передней части со «штрихами» оптики, необычную решетку радиатора и резной капот. Корма с узкими раздельными фонарями выглядит более традиционно. Также кроссоверу досталась черная крыша с панорамным люком, алюминиевая защита днища, пластик по периметру и 19-дюймовые колесные диски.
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В длину Boreal достигает 4,6 метра, а колесная база такая же, как у Bigster — 2,7 метра. В багажнике умещается до 1770 литров груза при сложенных спинках задних сидений.
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В салоне — два экрана диагональю 10 дюймов; у медиасистемы есть встроенные сервисы Google, а за уют отвечает подсветка с 48 цветами. Также в список оборудования Boreal включены электропривод передних кресел, отсек для беспроводной зарядки, двухзонный климат-контроль и аудиосистема Harman Kardon с десятью динамиками. Электронных помощников водителя 24, включая адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.
Под капотом — 1,3-литровый турбированный мотор, сочетающийся с шестидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Мощность в зависимости от места производства лежит в диапазоне от 138 до 163 лошадиных сил, а крутящий момент — от 240 до 270 Нм. Самый быстрый Boreal разгоняется с места до 100 километров в час за 9,3 секунды.
Из Бразилии кроссовер будут поставлять в 17 стран Южной Америки, а из Турции — на 54 других рынка, включая Восточную Европу и Ближний Восток. Сборку новинки запустят в конце 2025 года.