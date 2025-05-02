Renault готова к экспорту кроссоверов на базе Geely Monjaro«Клон» популярного «китайца» скоро появится на Ближнем Востоке
Renault Koleos/Grand Koleos представляет собой перелицованный Geely Monjaro. В Южной Корее китайско-французский автомобиль стал хитом и потеснил аналоги от Hyundai/Kia. За полгода покупателей нашли более 22 тысяч машин!
Эксперты присудили гибридной версии Grand Koleos титул «автомобиль года в Корее 2025», а в общем объёме южнокорейских продаж Renault доля кроссовера с китайскими корнями достигла 83%. Теперь новинке предстоит закрепиться на других рынках: сначала экспорт намечен в страны Персидского залива, затем в Австралию, а в перспективе в Южную Америку.
На некоторых рынках Renault Grand Koleos предстоит встретиться с исходным Geely Monjaro: как партнёры будут избегать конкуренции, пока открытый вопрос. Возможно, под французской маркой предложат не все версии: сейчас гамма состоит из переднеприводного гибрида с турбомотором 1.5, а также бензиновых версий с турбмотором 2.0 с передним или полным приводом.