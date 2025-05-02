Renault готова к экспорту кроссоверов на базе Geely Monjaro

На некоторых рынках Renault Grand Koleos предстоит встретиться с исходным Geely Monjaro: как партнёры будут избегать конкуренции, пока открытый вопрос. Возможно, под французской маркой предложат не все версии: сейчас гамма состоит из переднеприводного гибрида с турбомотором 1.5, а также бензиновых версий с турбмотором 2.0 с передним или полным приводом.